В Израиле озадачены решением Зеленского пропустить форум по Холокосту

Израильский мемориальный центр Яд Вашем озадачен и опечален решением президента Украины Владимира Зеленского о передачи места своей делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил ту трагедию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Отметим, ранее Зеленский объявил о передачи своего места и места делегации тем, кто пережил ту трагедию.

"Сегодня утром президент Украины объявил о своем отзыве, заявив, что передает участие жертвам Холокоста... Президенту объяснили, что мы дали согласие на присутствие тех, кто выжил, кто обратился к нам в последние дни. Поэтому его решение озадачивает, и жаль, что он делает такой шаг по отношению к мероприятию под названием "Помни о Холокосте для борьбы с антисемитизмом", - говорится в сообщении.

Ранее президент рассказал, что из-за огромного интереса к Всемирному форуму памяти Холокоста ограниченное количество мест и трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию.

"Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно... Но на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает.", - заявил он ранее.

Издание также отмечает, что после того, как на прошлой неделе Армейское радио сообщило о нехватке мест для выживших на форуме, Яд Вашем в официальном ответе заявил, что "это не публичная церемония, а собрание лидеров".

В ответе отмечалось, что в Израиле проживают около 100 000 человек, переживших Холокост, и было бы невозможно пригласить хотя бы часть из них.

Напомним, российские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в Израиле, куда 23 января приедут по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим. В Офисе украинского президента не исключили, что встреча украинского и российского президента может состояться.