В Ізраїлі стурбовані рішенням Зеленського пропустити форум по Голокосту

Ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем здивований і засмучений рішенням президента України Володимира Зеленського про передачу місця своєї делегації на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту тим, хто пережив ту трагедію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Зазначимо, раніше Зеленський оголосив про передачу свого місця і місця делегації тим, хто пережив ту трагедію.

"Сьогодні вранці президент України оголосив про своє відкликання, заявивши, що передає участь жертвам Голокосту... Президенту пояснили, що ми дали згоду на присутність тих, хто вижив, хто звернувся до нас в останні дні. Тому його рішення спантеличує, і шкода, що він робить такий крок щодо заходу під назвою "Пам'ятай про Голокост для боротьби з антисемітизмом", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент розповів, що через величезний інтерес до Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту обмежена кількість місць і важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю трагедію.

"Вирішили передати моє місце і місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду. Вважаю, що це правильно... Але на основний захід повинні потрапити ті, хто на це більше заслуговує.", - заявив він раніше.

Видання також зазначає, що після того, як минулого тижня Армійське радіо повідомило про брак місць для тих, хто вижив на форумі, Яд Вашем в офіційній відповіді заявив, що "це не публічна церемонія, а збори лідерів".

У відповіді зазначалося, що в Ізраїлі проживає близько 100 000 осіб, які пережили Голокост, і було б неможливо запросити хоча б частину з них.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі, куди 23 січня приїдуть з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим. В Офісі українського президента не виключили, що зустріч українського та російського президента може відбутися.