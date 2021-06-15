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В Израиле отменили масочный режим, но есть исключения

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Израиль, Вторник 15 июня 2021 09:40
В Израиле отменили масочный режим, но есть исключения Фото: в Израиле отменили масочный режим, но есть исключения (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Жителям Израиля больше не нужно носить маски в закрытых помещениях. Однако лица, которые направляются к месту самоизоляции из-за COVID-19 и пассажиры общественного транспорта должны соблюдать масочный режим.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что генеральный директор Минздрава Чези Леви подписал в понедельник поправку к приказу об охране здоровья, что отменяет обязательство носить маску в закрытых помещениях с сегодняшнего дня.

Теперь не обязательно одевать маски в местах торговли, на рабочих местах, учебных заведениях и других закрытых общественных местах.

Однако, сотрудники больниц и учреждений для пожилых людей, которые не вакцинированы или не болели COVID-19 по-прежнему будут обязаны носить маски

К тому же лица, которые находятся на самоизоляции или направляются к месту обсервации из-за коронавируса, должны придерживаться масочного режима. Это исключение касается также и пассажиров общественного транспорта.

Кроме того, Минздрав распространит подробные инструкции для медицинских учреждений, чтобы точно указать, кому нужно носить маски при контакте с пациентами и где они должны это делать.

Согласно данным министерства, вчера в Израиле было зарегистрировано около трех новых случаев COVID-19. Всего с инфицированных 29 находились в тяжелом состоянии, 19 находились на искусственной вентиляции легких. Число летальных исходов от COVID-19 составляет 6 428 человек.

Напомним, что с 6 июня Израиль расширил кампанию вакцинации от коронавируса. Теперь на прививки от COVID-19 приглашают подростков в возрасте от 12 до 16 лет.

Добавим, что в Израиле выяснили, насколько эффективная вакцина Pfizer от коронавируса.

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