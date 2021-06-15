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В Ізраїлі скасували масковий режим, але є винятки

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Ізраїль, Вівторок 15 червня 2021 09:40
В Ізраїлі скасували масковий режим, але є винятки Фото: в Ізраїлі скасували масковий режим, але є винятки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Жителям Ізраїлю більше не потрібно носити маски в закритих приміщеннях. Однак особи, які прямують до місця самоізоляції через COVID-19 та пасажири громадського транспорту повинні дотримуватися маскового режиму.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що генеральний директор МОЗ Чезі Леві підписав в понеділок поправку до наказу про охорону здоров'я, що скасовує зобов'язання носити маску в закритих приміщеннях від сьогодні.

Відтепер не обов’язково одягати маски в місцях торгівлі, на робочих місцях, навчальних закладах або інших закритих громадських місцях.

Однак, працівники медзакладів та установ для людей похилого віку, які не вакциновані або не хворіли на COVID-19, як і раніше будуть зобов'язані носити маски

До того ж особи, які перебувають на самоізоляції або прямують до місця обсервації через коронавірус мають дотримуватися маскового режиму. Це виключення стосується також і пасажирів громадського транспорту.

Крім того, МОЗ поширить докладні інструкції для медичних установ, щоб точно вказати, кому потрібно носити маски при контакті з пацієнтами та де вони повинні це робити.

Згідно з даними міністерства, учора в Ізраїлі було зареєстровано близько трьох нових випадків COVID-19. Загалом з інфікованих 29 перебували у важкому стані, 19 знаходилися на штучній вентиляції легенів. Число летальних випадів від COVID-19 становить 6 428 осіб.

Нагадаємо, що з 6 червня Ізраїль розширив кампанію вакцинації від коронавірусу. Тепер на щеплення від COVID-19 запрошують підлітків віком від 12 до 16 років.

Додамо, що в Ізраїлі з'ясували, наскільки є ефективною вакцина Pfizer від коронавірусу.

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