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В Израиле ослабят карантин с 21 февраля

Автор: РБК-Украина

Правительство Израиля приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии. Меры ослабят с воскресенья, 21 февраля.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

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Так, с воскресенья откроются спортивные и тренажерные залы, бассейны, фитнес-клубы, гостиницы (без ресторанов), учреждения культуры и культурные мероприятия. Однако их можно будет посещать только тем, кто получил две дозы вакцины от COVID-19.

При этом уличные магазины, торговые центры, рынки, музеи и библиотеки будут открыты для всех израильтян.

Также 21 февраля для учащихся 5 и 6 классов возобновится обучение в школах.

Синагогам и другим молитвенным домам будет разрешено открыться в пятницу, 19 февраля. Однако посещаемость будет ограничена 10 людьми в помещении и 20 - на улице.

Кабинет по коронавирусу также одобрил возобновление работы синагог на праздник Пурим в конце следующей недели.

Напомним, в Израиле разрешили возобновить работу музеев и библиотек. Также снова будут проводить культурные мероприятия.

Также известно, что Министерство здравоохранения Израиля разрабатывает программу стимулирования населения к вакцинации от коронавируса. Она может включать снятие ряда ограничений для привитых и усложнение прохождения ПЦР-теста.

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