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В Израиле с 23 февраля откроют библиотеки и музеи, возобновят мероприятия

Новина українською → Тель-Авив, Воскресенье 14 февраля 2021 17:04
В Израиле с 23 февраля откроют библиотеки и музеи, возобновят мероприятия Фото: израильский музей (timesofisrael.com)
Автор: Роман Тверденко

В Израиле разрешили возобновить работу музеев и библиотек. Также снова будут проводить культурные мероприятия.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Министр по делам культуры и спорта Хили Трупер рассказал, что работа культурных учреждений, включая музеи и городские библиотеки, начнется 23 февраля. Также можно будет проводить культурные мероприятия.

Постепенно число посетителей будет увеличиваться. Детальный план снятия этих ограничений правительство опубликует в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Израиля разрабатывает программу стимулирования населения к вакцинации от коронавируса. Она может включать снятие ряда ограничений для привитых и усложнение прохождения ПЦР-теста.

Также известно, что Греция и Израиль 8 февраля подписали соглашение, которое позволит вакцинированным против коронавируса свободно передвигаться между двумя странами после восстановления разрешений на путешествия.

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