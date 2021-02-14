В Израиле с 23 февраля откроют библиотеки и музеи, возобновят мероприятия

В Израиле разрешили возобновить работу музеев и библиотек. Также снова будут проводить культурные мероприятия.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Министр по делам культуры и спорта Хили Трупер рассказал, что работа культурных учреждений, включая музеи и городские библиотеки, начнется 23 февраля. Также можно будет проводить культурные мероприятия.

Постепенно число посетителей будет увеличиваться. Детальный план снятия этих ограничений правительство опубликует в ближайшие дни.