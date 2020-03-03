В Израиле опубликовали предварительные результаты парламентских выборов

Фото: выборы в Израиле (haaretz.com)

В ЦИК Израиля сообщили, что явка избирателей на этих выборах составила 71%

Опубликованы предварительные результаты парламентских выборов в Израиле, на которых лидирует партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным ЦИК, после подсчета 44,12% голосов избирателей (более 62% от поданных бюллетеней):

"Ликуд" набирает 28,52%;

"Кахоль Лаван" - 24,66%;

Объединенный арабский список - 15,26%;

ШАС - 7,72%;

"Яадут а Тора" - 6,62%;

НДИ - 5,65%;

"Авода-Гешер-МЕРЕЦ" - 5,42%;

"Ямина" - 5,34%.

В ЦИК сообщили, что явка избирателей на этих выборах составила 71%, самая высокая с выборов 2015 года.

Центральная избирательная комиссия около 8 утра сообщила о завершении подсчета голосов, поданных в обычных конвертах.

В ЦИК отмечают, что в настоящий момент идет проверка результатов голосования. После того, как будут опубликованы результаты подсчета "обычных" голосов, начнется проверка так называемых двойных конвертов, в которых находятся бюллетени, поданные солдатами, дипломатами и заключенными.

Окончательные итоги выборов в Кнессет 23-го созыва будут опубликованы до конца недели.

Напомним, в феврале партия Биньямина Нетаньяху попала в скандал с крупнейшей утечкой данных избирателей. В частности, через специальное приложение произошла утечка данных 6,5 млн избирателей.