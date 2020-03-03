ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Израиле опубликовали предварительные результаты парламентских выборов

Новости » Политика     03.03.2020 - 09:13
В Израиле опубликовали предварительные результаты парламентских выборов
Фото: выборы в Израиле (haaretz.com)

В ЦИК Израиля сообщили, что явка избирателей на этих выборах составила 71%

Опубликованы предварительные результаты парламентских выборов в Израиле, на которых лидирует партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным ЦИК, после подсчета 44,12% голосов избирателей (более 62% от поданных бюллетеней):

  • "Ликуд" набирает 28,52%;
  • "Кахоль Лаван" - 24,66%;
  • Объединенный арабский список - 15,26%;
  • ШАС - 7,72%;
  • "Яадут а Тора" - 6,62%;
  • НДИ - 5,65%;
  • "Авода-Гешер-МЕРЕЦ" - 5,42%;
  • "Ямина" - 5,34%.

В ЦИК сообщили, что явка избирателей на этих выборах составила 71%, самая высокая с выборов 2015 года.

Центральная избирательная комиссия около 8 утра сообщила о завершении подсчета голосов, поданных в обычных конвертах.

В ЦИК отмечают, что в настоящий момент идет проверка результатов голосования. После того, как будут опубликованы результаты подсчета "обычных" голосов, начнется проверка так называемых двойных конвертов, в которых находятся бюллетени, поданные солдатами, дипломатами и заключенными.

Окончательные итоги выборов в Кнессет 23-го созыва будут опубликованы до конца недели.

Напомним, в феврале партия Биньямина Нетаньяху попала в скандал с крупнейшей утечкой данных избирателей. В частности, через специальное приложение произошла утечка данных 6,5 млн избирателей.

В Израиле проходят третьи за год парламентские выборы В Таджикистане завершились парламентские выборы
Новости Украины Израильвыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь