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В Ізраїлі опублікували попередні результати парламентських виборів

Новини » Політика     03.03.2020 - 09:13
В Ізраїлі опублікували попередні результати парламентських виборів
Фото: вибори в Ізраїлі (haaretz.com)

У ЦВК Ізраїля повідомили, що явка виборців на цих виборах склала 71%

Опубліковані попередні результати парламентських виборів в Ізраїлі, на яких лідирує партія "Лікуд" прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно з даними ЦВК, після підрахунку 44,12% голосів виборців (понад 62% від поданих бюлетенів):

  • "Лікуд" набирає 28,52%;
  • "Кахоль Лаван" - 24,66%;
  • Об'єднаний арабський список - 15,26%;
  • ШАС - 7,72%;
  • "Яадут а Тора" - 6,62%;
  • НДІ - 5,65%;
  • "Авода-Гешер-МЕРЕЦ" - 5,42%;
  • "Яміна" - 5,34%.

У ЦВК повідомили, що явка виборців на цих виборах склала 71%, найвища з виборів 2015 року.

Центральна виборча комісія близько 8 ранку повідомила про завершення підрахунку голосів, поданих у звичайних конвертах.

У ЦВК відзначають, що зараз йде перевірка результатів голосування. Після того, як будуть опубліковані результати підрахунку "звичайних" голосів, розпочнеться перевірка так званих подвійних конвертів, в яких знаходяться бюлетені, подані солдатами, дипломатами та ув'язненими.

Остаточні підсумки виборів в Кнесет 23-го скликання будуть опубліковані до кінця тижня.

Нагадаємо, в лютому партія Біньяміна Нетаньяху потрапила в скандал з найбільшим витоком даних виборців. Зокрема, через спеціальний додаток стався витік даних 6,5 млн виборців.

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