В Израиле назначили новое правительство

Кнессет (парламент Израиля) утвердил новое правительство страны, сформированное лидерами партий "Ямина" Нафтали Беннетта и "Еш Атид" Яира Лапида. В новом Кабмине впервые за 12 лет не будет представителей политсилы Биньямина Нетаньяху. Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет.
Об этом сообщило издание The Times of Israel.
"60 из 120 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 высказались против, один воздержался", - приводит издание итоги голосования.
В ближайшие часы новый кабинет министров будет приведен к присяге. Главой правительства станет Нафтали Беннет.
Издание отмечает, что приведение нового Кабмина положит конец длившемуся 12 лет бессменному правлению Биньямина Нетаньяху.
Напомним, Нафтали Беннетт и Яир Лапид 2 июня завершили формирование коалиции для создания нового правительства Израиля. В этом кабинете министров не будет партии действующего премьера Биньямина Нетаньяху.
Отметим, в начале апреля президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху формирование коалиции после парламентских выборов. Однако Нетаньяху не смог сформировать коалицию в отведенный законом срок.
После этого о формировании коалиции объявил Беннетт. Он подчеркнул, что в новую коалицию не войдет партия Нетаньяху.