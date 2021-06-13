В Израиле назначили новое правительство

Кнессет (парламент Израиля) утвердил новое правительство страны, сформированное лидерами партий "Ямина" Нафтали Беннетта и "Еш Атид" Яира Лапида. В новом Кабмине впервые за 12 лет не будет представителей политсилы Биньямина Нетаньяху. Новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет.

Об этом сообщило издание The Times of Israel .

Издание отмечает, что приведение нового Кабмина положит конец длившемуся 12 лет бессменному правлению Биньямина Нетаньяху.

В ближайшие часы новый кабинет министров будет приведен к присяге. Главой правительства станет Нафтали Беннет.

"60 из 120 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 высказались против, один воздержался", - приводит издание итоги голосования.

Напомним, Нафтали Беннетт и Яир Лапид 2 июня завершили формирование коалиции для создания нового правительства Израиля. В этом кабинете министров не будет партии действующего премьера Биньямина Нетаньяху.

Отметим, в начале апреля президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху формирование коалиции после парламентских выборов. Однако Нетаньяху не смог сформировать коалицию в отведенный законом срок.

После этого о формировании коалиции объявил Беннетт. Он подчеркнул, что в новую коалицию не войдет партия Нетаньяху.