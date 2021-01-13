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Дети

В Израиле могут начать вакцинировать от коронавируса детей

Автор: Даша Харченко

В Израиле могут начать делать прививки против коронавируса для детей от 12 лет в ближайшие два месяца. Для этого нужно, чтобы исследования подтвердили, что это безопасно.

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Об этом сообщает Reuters.

По словам комиссара по делам борьбы против коронавируса Нахмана Эш, можно ожидать, что исследования в сфере фармакологической безопасности позволят снизить минимальный возрастной порог вакцинации с 16 до 12 лет.

"То, что дети в возрасте до 16 лет не проходят вакцинацию, безусловно, вызывает беспокойство с точки зрения формирования коллективного иммунитета... Я считаю, что через месяц или два мы сможем вакцинировать детей в возрастной группе от 12 лет", - заявил он.

Напомним, Израиль продолжает кампанию по вакцинации своего населения от коронавируса. Министерство здравоохранения рассказало про самые распространенные побочные эффекты от COVID-вакцины Pfizer.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Израиле началась 24 декабря. На первом этапе вакцинации планировали привить медиков и людей старше 60 лет.

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