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В Ізраїлі не виключили можливість операції в секторі Газа у відповідь на обстріли

Новини » Політика     08.12.2019 - 15:28
В Ізраїлі не виключили можливість операції в секторі Газа у відповідь на обстріли
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Нетаньяху заявив про готовність піти на проведення масштабної військової операції

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про готовність піти на проведення масштабної військової операції в секторі Газа в разі продовження ракетних обстрілів території країни. Про це він заявив на конференції газети Makor Rishon в Єрусалимі.

"Ми маємо справу з безпосередньою загрозою з боку сектора Газа і при необхідності готові провести масштабну антитерористичну операцію ... Не буде ніяких домовленостей, поки не припиняться запуски ракет. Якщо ж обстріли триватимуть, буде проведена переконлива операція", - попередив Нетаньяху.

Нагадаємо, увечері 26 листопада ізраїльська армія повідомила, що по території Ізраїлю запустили дві ракети з сектора Газа. Одну ракету збили. Після ракетного обстрілу Авіація ізраїльської армії атакувала кілька цілей терористичної організації ХАМАС в південній частині сектора Газа. Перед цією атакою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв жорстку відповідь на ракетний обстріл.

Увечері суботи, 7 грудня, з території сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено 3 ракети, у відповідь ізраїльська авіація завдала ударів по позиціях ХАМАС.

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