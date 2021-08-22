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В Израиле на границе с Сектором Газа ранен военный: ЦАХАЛ нанесли ответный удар

Автор: Наталья Скороход

В Израиле на границе с Сектором Газа во время массовых беспорядков был ранен пограничник. Силы обороны Израиля нанесли ответный удар по объектам хранения оружия ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

ужчина с пистолетом подбежал к небольшому окошку в бетонной стене вдоль границы и произвел несколько выстрелов, попав в пограничника. Также группа других мужчин пытались выбить у него оружие - они били по нему трубой и кидали камни.

Однако в результате нападения молодой 21-лений пограничник получил тяжелое ранение в голову и был доставлен в критическом состоянии в медицинский центр в Беэр-Шеве. Он перенес тяжелую операцию и его состояние до сих пор не улучшилось.

нанесение ударов было ответом на беспорядки и ранение сотрудника пограничной полиции.

Напомним, что ранее Израиль обстреляли взрывными шарами. В результате возникли несколько пожаров.

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Израиль