В Израиле на границе с Сектором Газа ранен военный: ЦАХАЛ нанесли ответный удар

ужчина с пистолетом подбежал к небольшому окошку в бетонной стене вдоль границы и произвел несколько выстрелов, попав в пограничника. Также группа других мужчин пытались выбить у него оружие - они били по нему трубой и кидали камни.

Однако в результате нападения молодой 21-лений пограничник получил тяжелое ранение в голову и был доставлен в критическом состоянии в медицинский центр в Беэр-Шеве. Он перенес тяжелую операцию и его состояние до сих пор не улучшилось.

нанесение ударов было ответом на беспорядки и ранение сотрудника пограничной полиции.