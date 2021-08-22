В Израиле на границе с Сектором Газа ранен военный: ЦАХАЛ нанесли ответный удар

В Израиле на границе с Сектором Газа во время массовых беспорядков был ранен пограничник. Силы обороны Израиля нанесли ответный удар по объектам хранения оружия ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
ужчина с пистолетом подбежал к небольшому окошку в бетонной стене вдоль границы и произвел несколько выстрелов, попав в пограничника. Также группа других мужчин пытались выбить у него оружие - они били по нему трубой и кидали камни.
Однако в результате нападения молодой 21-лений пограничник получил тяжелое ранение в голову и был доставлен в критическом состоянии в медицинский центр в Беэр-Шеве. Он перенес тяжелую операцию и его состояние до сих пор не улучшилось.
нанесение ударов было ответом на беспорядки и ранение сотрудника пограничной полиции.
Напомним, что ранее Израиль обстреляли взрывными шарами. В результате возникли несколько пожаров.