В Ізраїлі на кордоні з Сектором Гази поранено військового: ЦАХАЛ завдали удару у відповідь

з пістолетом підбіг до невеликого віконця в бетонній стіні вздовж кордону і зробив кілька пострілів, потрапивши у прикордонника. Також група інших чоловіків намагалися вибити у нього зброю - вони били по ньому трубою й кидали каміння.

Однак в результаті нападу молодий 21-лений прикордонник отримав важке поранення в голову і був доставлений в критичному стані в медичний центр у Беер-Шеві. Він переніс важку операцію і його стан досі не покращився.

удари були відповіддю на заворушення і поранення співробітника прикордонної поліції.