В Ізраїлі на кордоні з Сектором Гази поранено військового: ЦАХАЛ завдали удару у відповідь

В Ізраїлі на кордоні з Сектором Гази під час масових заворушень був поранений прикордонник. Сили оборони Ізраїлю завдали удару у відповідь по об'єктах зберігання зброї ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
з пістолетом підбіг до невеликого віконця в бетонній стіні вздовж кордону і зробив кілька пострілів, потрапивши у прикордонника. Також група інших чоловіків намагалися вибити у нього зброю - вони били по ньому трубою й кидали каміння.
Однак в результаті нападу молодий 21-лений прикордонник отримав важке поранення в голову і був доставлений в критичному стані в медичний центр у Беер-Шеві. Він переніс важку операцію і його стан досі не покращився.
удари були відповіддю на заворушення і поранення співробітника прикордонної поліції.
Нагадаємо, що раніше Ізраїль обстріляли вибуховими кулями. В результаті виникли кілька пожеж.