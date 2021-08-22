RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Ізраїлі на кордоні з Сектором Гази поранено військового: ЦАХАЛ завдали удару у відповідь

Автор: Наталья Скороход

В Ізраїлі на кордоні з Сектором Гази під час масових заворушень був поранений прикордонник. Сили оборони Ізраїлю завдали удару у відповідь по об'єктах зберігання зброї ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

з пістолетом підбіг до невеликого віконця в бетонній стіні вздовж кордону і зробив кілька пострілів, потрапивши у прикордонника. Також група інших чоловіків намагалися вибити у нього зброю - вони били по ньому трубою й кидали каміння.

Однак в результаті нападу молодий 21-лений прикордонник отримав важке поранення в голову і був доставлений в критичному стані в медичний центр у Беер-Шеві. Він переніс важку операцію і його стан досі не покращився.

удари були відповіддю на заворушення і поранення співробітника прикордонної поліції.

Нагадаємо, що раніше Ізраїль обстріляли вибуховими кулями. В результаті виникли кілька пожеж.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль