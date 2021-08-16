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Впервые после операции "Страж стен": Израиль обстреляли из сектора Газа

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Иерусалим, Понедельник 16 августа 2021 14:49
Впервые после операции "Страж стен": Израиль обстреляли из сектора Газа Фото: Израиль обстреляли из Сектора Газа (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В сторону Израиля вновь начались обстрелы, выпущена первая ракета из сектора Газа. Сирена раздалась в Сдероте.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NEWSru.co.il.

На границе с сектором Газы прозвучал сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле.

Была задействована система ПРО "Железный купол". ЦАХАЛ заявил, что была сбита ракета, запущенная из Газы.

"Предварительные данные: сирена была (включена, - ред.) в городе Сдерот и в районе сектора Газа", - говорится в сообщении.

Отметим, "Страж стен" - это антитеррористическая операция, которая проводилась с 10 мая 2021 года до 21 мая 2021 года. Как известно, из сектора Газа запустили ряд ракет по Израилю, на что израильская армия начала военную операцию.

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Израиль Сектор Газа
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