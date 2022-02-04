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В Израиле еще одна компания разрабатывала софт для шпионажа iPhone, - Reuters

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Пятница 04 февраля 2022 10:14
В Израиле еще одна компания разрабатывала софт для шпионажа iPhone, - Reuters Фото: в Израиле еще одна компания разрабатывала софт для взлома iPhone (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Израиле еще одна компания, вместе с NSO Group, использовала уязвимость в программной части iPhone. Фирма также разрабатывала софт для взлома смартфонов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщают источники, обе фирмы использовали одну и ту же уязвимость продукции Apple, которая позволяла получать контроль над мобильным телефоном жертвы. По словам исследователей, эксплойты (фрагмент кода) NSO и QuaDream были похожи, поскольку они использовали ряд одинаковых уязвимостей в iMessage.

Как заметил исследователь безопасности компании Citizen Lab Билл Марчак, хакерские инструменты обеих компаний находятся почти на одном уровне в соответствии с их возможностями. После того как Apple защитила свои устройства от софта NSO Group, "продукция" QuaDream также стала почти неэффективной.

Согласно заявлению NSO, компания QuoDream не сотрудничала с ними, однако индустрия кибершпионажа продолжает стремительно развиваться. Менее известная фирма отказалась комментировать свою деятельность.

Несмотря на то, что компании, которые создают софт для шпионажа, утверждают, что делают это для предотвращения угроз национальной безопасности - журналисты неоднократно фиксировали использования их продукции для нападения на граждан, подавления оппозиции или же вмешательства в выборы.

Еще в прошлом году Министерство торговли США внесло NSO в черный список из-за нарушений прав человека.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Apple предупредила 11 дипломатов США о том, что их телефоны были взломаны шпионским софтом компании NSO Group.

Также продукцию компании применяли и против трех президентов.

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