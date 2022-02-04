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В Ізраїлі ще одна компанія розробляла софт для шпигунства iPhone, - Reuters

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П'ятниця 04 лютого 2022 10:14
В Ізраїлі ще одна компанія розробляла софт для шпигунства iPhone, - Reuters Фото: в Ізраїлі ще одна компанія розробляла софт для злому iPhone (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Ізраїлі ще одна компанія, водночас з NSO Group, використовувала вразливість у програмній частині iPhone. Фірма також розробляла софт для злому смартфонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляють джерела, обидві фірми використовували одну й ту саму вразливість продукції Apple, яка дозволяла отримувати контроль над мобільним телефоном жертви. За словами дослідників, експлойти (фрагмент програмного коду) NSO і QuaDream були схожі, оскільки вони використовували ряд однакових вразливостей в iMessage.

Як зауважив дослідник безпеки компанії Citizen Lab Білл Марчак, хакерські інструменти обох компаній знаходяться майже на одному рівні відповідно до їх можливостей. Після того, як Apple захистила свої пристрої від софту NSO Group, "продукція" QuaDream також стала майже неефективною.

Згідно з заявою NSO, компанія QuoDream не співпрацювала з ними, однак індустрія кібершпигунства продовжує стрімко розвиватися. Менш відома фірма відмовилась коментувати свою діяльність.

Попри те, що компанії, які створюють софт для шпигунства, стверджують, що роблять це для запобігання загрозам національній безпеці - журналісти неодноразово фіксували використання їх продукції для нападу на громадян, придушення опозиції або ж втручання у вибори.

Ще минулого року Міністерство торгівлі США внесло NSO до чорного списку через порушення прав людини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Apple попередила 11 дипломатів США про те, що їх телефони були зламані шпигунським софтом компанії NSO Group.

Також продукцію компанії застосовували й проти трьох президентів.

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