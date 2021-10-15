В Израиле больница подверглась кибератаке: медцентры страны готовятся к худшему

Отмечается, что данная кибератака стала крупнейшей в истории здравоохранения Израиля. Это вынудило больницу закрыть свою технологическую сеть и вызвало задержки в оказании помощи.

Не смотря на то, что медицинский центр Хиллеля Яффе был единственным пострадавшим от кибератаки, другие больницы

Ривка Руденски изданию.

По ее словам, другие больницы отключают

Также Руденски говорит, что после кибератаки следила

"Мы планировали такие атаки, но вопрос в том, насколько хороши злоумышленники и смогут ли они обойти оборону. Хорошие хакеры могут взломать все что угодно. Теперь, после нападения на больницу, другие принимают меры", - сказал он.