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В Ізраїлі лікарня піддалася кібератаці: медцентри країни готуються до гіршого

Автор: Наталья Скороход

В Ізраїлі медичний центр Хіллеля Яффе в Хадері піддався кібератаці з використанням програм-вимагачів. Після цього випадку інші лікарні країни стали відключати деякі зі своїх ІТ-систем, аби знизити вразливість перед хакерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Відзначається, що дана кібератака стала найбільшою в історії охорони здоров'я Ізраїлю. Це змусило лікарню закрити свою технологічну мережу і викликало затримки в наданні допомоги.

Не дивлячись на те, що медичний центр Хіллеля Яффе був єдиним постраждалим від кібератаки, інші лікарні

Рівка Руденські виданню.

За її словами, інші лікарні відключають

Також Руденські каже, що після кібератаки стежила

"Ми планували такі атаки, але питання в тому, наскільки хороші зловмисники та чи зможуть вони обійти оборону. Хороші хакери можуть зламати все що завгодно. Тепер, після нападу на лікарню, інші вживають заходів", - сказав він.

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ІзраїльКібератака