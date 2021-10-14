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Несколько стран объединились для борьбы с хакерами: Россию и Китай не пригласили

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США, Четверг 14 октября 2021 23:51
Несколько стран объединились для борьбы с хакерами: Россию и Китай не пригласили Фото: 31 страна объединилась для борьбы с программами-вымогателям (pixabay.com)
Автор: Наталья Скороход

Несколько стран мира объединили усилия для борьбы с програмами-вымогателями. При этом Россию и Китай не пригласили на встречу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Группа из 31 страны собрались 14 октября по инициативе США. Страны обязались активнее сотрудничать для предотвращения и противодействия атакам программ-вымогателей, а также для обмена опытом.

При этом не были приглашены на встречу Россия и Китай. По мнению многих ученых, они являются двумя странами, где проживают самые активные хакерские сообщества в мире.

Вашингтон стремится перейти в наступление и лучше координировать ответ на атаки программ-вымогателей, которые в последние месяцы участились. Страны признали важность международного сотрудничества по этому вопросу, в том числе посредством обмена информацией, касающейся подозрительной деятельности или финансовых транзакций, которые могут быть связаны с атаками программ-вымогателей.

"Преступная деятельность с использованием программ-вымогателей часто носит транснациональный характер и требует реактивного и регулярного сотрудничества между судебными органами, органами национальной безопасности, агентствами по кибербезопасности и подразделениями по борьбе с финансовыми преступлениями", - говорится в сообщении.

Делегации стран также планируют работать с частными компаниями для обмена информацией об инцидентах.

Как известно, атака программы-вымогателя заключается в том, что хакеры взламывают компьютерную сеть объекта и блокируют данные. После хакеры просят должностных лиц организации заплатить выкуп, чаще всего в форме криптовалюты, в обмен на разблокировку.

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