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В Израиле автобус столкнулся с двумя автомобилями: десятки пострадавших, есть погибшие

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Израиле пассажирский автобус попал в ДТП на трассе №89, столкнувшись с двумя автомобиля. В результате аварии погибли пять человек, в том числе трое детей, пострадало около 40 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Behadrei News.

Автобус столкнулся с машиной такси и грузовым автомобилем, и после удара перевернулся, перекрыв шоссе. В результате аварии погиб водитель автобуса, а также женщина с тремя детьми из такси. Кроме того, трое пострадавших доставлены в реанимацию.

Спасатели оказали медицинскую помощь около 30 легкораненым пассажирам автобуса. Их эвакуировали в больницы на автомобилях интенсивной терапии и скорой помощи.

Для оказания помощи пострадавшим в аварии привлечена военная авиация. Вертолеты доставляют раненых в ближайшие медучреждения.

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