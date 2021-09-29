В Ізраїлі автобус зіткнувся з двома автомобілями: десятки постраждалих, є загиблі

В Ізраїлі пасажирський автобус потрапив у ДТП на трасі №89, зіткнувшись з двома автомобіля. В результаті аварії загинули п'ять осіб, у тому числі троє дітей, постраждало близько 40 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Behadrei News .

Автобус зіткнувся з машиною таксі і вантажним автомобілем, і після удару перекинувся, перекривши шосе. В результаті аварії загинув водій автобуса, а також жінка з трьома дітьми з таксі. Крім того, троє постраждалих доставлені в реанімацію.

Рятувальники надали медичну допомогу близько 30 легко раненим пасажирам автобуса. Їх евакуювали до лікарень на автомобілях інтенсивної терапії та швидкої допомоги.

Для надання допомоги постраждалим в аварії залучена військова авіація. Вертольоти доставляють поранених в найближчі медустанови.