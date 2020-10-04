ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Ізраїлі протести проти Нетаньяху переросли у сутички з поліцією

Ізраїль , Неділя 04 жовтня 2020 12:27
В Ізраїлі протести проти Нетаньяху переросли у сутички з поліцією
Фото: протести в Ізраїлі (timesofisrael.com)
Автор: Максим Зайченко

У суботу, 3 жовтня, в Ізраїлі пройшли антиурядові протести, зокрема проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Силовики затримали понад 20 осіб.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Як зазначається, на акцію протесту в Тель-Авіві вийшли близько 200 осіб. Демонстранти зібралися біля резиденції Нетаньяху, якого вони також звинувачують у корупції та неправильних кроках у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Зазначимо, згідно з новим ізраїльським законом, протестувальникам забороняється проводити демонстрації більш ніж в кілометрі від своїх будинків, і вони повинні дотримуватись принципів соціального дистанціювання.

Місцева поліція повідомила, що в ході протестів, які місцями переросли в зіткнення, затримано понад 20 осіб, сотні людей були оштрафовані.

Нагадаємо, раніше міністр туризму Ізраїлю Асаф Замір пішов у відставку через закон, що обмежує можливість проведення протестів. Опоненти влади вважають, що він був прийнятий для припинення акцій проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 вересня в Ізраїлі ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події протестІзраїль
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся