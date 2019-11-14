Израиль заявил о возобновлении обстрелов из сектора Газа

Армия обороны Израиля заявила о выпущенной ракете с территории сектора Газа в сторону Израиля, несмотря на достигнутое соглашение о перемирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оборонного ведомства Израиля.

Сообщается, что ракета была перехвачена израильской системой противовоздушной обороны.

"Сирены воздушной тревоги сработали в районах, прилегающих к сектору Газа. Одна ракета была запущена из сектора Газа по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится сообщении израильской армии.

Также в ведомстве сообщили, что от начала боевых действий между Израилем и палестинскими боевиками, которые возобновились 12 ноября, со стороны сектора Газа по израильским городам было запущено более 450 ракет, большинство из ракет были перехвачены системой ПВО.

Напомним, утром 14 ноября между Израилем и сектором Газа было достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом в министерстве иностранных дел Израиля заявили, что в случае ракетных обстрелов боевые действия будут возобновлены.