Израиль заключил с палестинцами перемирие в секторе Газа

Иллюстративное фото (flickr.com-Israel/Defense Forces)

Перемирие начало действовать с 5:00 14 ноября

Израиль и палестинская группировка "Исламский Джихад" договорились о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что согласно договоренностям, палестинцы взяли на себя обязанности по восстановлению спокойствия в Газе и поддержанию мира во время демонстраций протеста. В ответ Израиль остановил военные действия и гарантировал прекращение огня на время палестинских демонстраций.

При этом, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что в случае ракетных обстрелов боевые действия будут возобновлены.

"На спокойствие мы ответим спокойствием, но Израиль, не колеблясь, нанесет удар по тем, кто попытается причинить ему вред, будь то с территории сектора Газа или из другого места", - заявил Кац.

Режим прекращения огня начал действовать с 5:00 14 ноября. Перемирие было согласовано при посредничестве Египта.

Напомним, боевые действия между Израилем и сектором Газа вспыхнули 12 ноября после ликвидации израильскими силами одного из командиров палестинской группировки "Исламский Джихад" Баху Абу аль-Атта во время удара в Газе.

После убийства палестинского командира из сектора Газа в сторону израильских городов были выпущены ракеты. Израиль ответил бомбардировкой объектов группировки "Исламский Джихад" в секторе Газа.

В результате боевых действий между Израилем и сектором Газа погибли 32 человека.