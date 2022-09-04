Израиль запретит полеты Boeing 747 из-за шума и экологии

Власти Израиля запретят полеты Boeing 747 и четырехмоторных самолетов, чтобы снизить уровень шума и улучшить ситуацию с экологией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что запрет вступит в силу 31 марта 2023 года. В частности, такие самолеты не будет обслуживать аэропорт Бен-Гурион - главный в стране.

Директива касается в основном грузовых самолетов, большинство перевозчиков уже прекратили использование Boeing 747 и других четырехмоторных самолетов на маршрутах в Израиль.

Эксплуатация таких самолетов будет разрешена в исключительных случаях и только при наличии специального разрешения.