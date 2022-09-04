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Израиль запретит полеты Boeing 747 из-за шума и экологии

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Тель-Авив, Воскресенье 04 сентября 2022 19:31
Израиль запретит полеты Boeing 747 из-за шума и экологии Фото: полеты Boeing 747 будут запрещены в Израиле (wikimedia.org)
Автор: Юлия Бойко

Власти Израиля запретят полеты Boeing 747 и четырехмоторных самолетов, чтобы снизить уровень шума и улучшить ситуацию с экологией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что запрет вступит в силу 31 марта 2023 года. В частности, такие самолеты не будет обслуживать аэропорт Бен-Гурион - главный в стране.

Директива касается в основном грузовых самолетов, большинство перевозчиков уже прекратили использование Boeing 747 и других четырехмоторных самолетов на маршрутах в Израиль.

Эксплуатация таких самолетов будет разрешена в исключительных случаях и только при наличии специального разрешения.

Напомним, ранее сообщалось, что российские авиакомпании в ближайшие 20 лет не получат новые самолеты Boeing.

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