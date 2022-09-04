Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 через шум і екологію

Влада Ізраїлю заборонить польоти Boeing 747 та чотиримоторних літаків, щоб знизити рівень шуму і поліпшити ситуацію з екологією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що заборона набуде чинності 31 березня 2023 року. Зокрема, такі літаки не обслуговуватиме аеропорт Бен-Гуріон - головний в країні.

Директива стосується в основному вантажних літаків, більшість перевізників вже припинили використання Boeing 747 та інших чотиримоторних літаків на маршрутах до Ізраїлю.

Експлуатація таких літаків буде дозволена у виняткових випадках і тільки при наявності спеціального дозволу.