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Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 через шум і екологію

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Тель-Авів, Неділя 04 вересня 2022 19:31
Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 через шум і екологію Фото: польоти Boeing 747 будуть заборонені в Ізраїлі (wikimedia.org)
Автор: Юлія Бойко

Влада Ізраїлю заборонить польоти Boeing 747 та чотиримоторних літаків, щоб знизити рівень шуму і поліпшити ситуацію з екологією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що заборона набуде чинності 31 березня 2023 року. Зокрема, такі літаки не обслуговуватиме аеропорт Бен-Гуріон - головний в країні.

Директива стосується в основному вантажних літаків, більшість перевізників вже припинили використання Boeing 747 та інших чотиримоторних літаків на маршрутах до Ізраїлю.

Експлуатація таких літаків буде дозволена у виняткових випадках і тільки при наявності спеціального дозволу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські авіакомпанії в найближчі 20 років не отримають нові літаки Boeing.

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