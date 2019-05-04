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Ізраїль закрив переходи на кордоні з сектором Газа

Новини » Надзвичайні події    04.05.2019 - 21:49
Ізраїль закрив переходи на кордоні з сектором Газа
Фото: ракетний обстріл (twitter.com/njslea)

Поки невідомо, як довго переходи залишаться закритими

Ізраїльські власті закрили всі переходи на кордоні з сектором Газа у відповідь на ракетний обстріл. Про це повідомляє Times of Israel.

Поки невідомо, як довго переходи залишаться закритими. Зазначимо, армія оборони Ізраїлю завдала ударів по 70 об'єктах бойовиків у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл, а також знищила один підземний тунель, проритий терористами "Ісламського джихаду".

В даний час Армія оборони Ізраїлю проводить операцію в секторі Газа проти контролює цю територію руху ХАМАС. Військові використовують, зокрема, танки і ударні вертольоти. Надійшли дані про загибель щонайменше трьох бойовиків ХАМАС.

Нагадаємо, вранці 2 травня в ізраїльських округах Шаар ха-Негев і Сдот-Негев спрацювали сигнали повітряної тривоги. Пізніше в Армії оборони Ізраїлю заявили, про запуск 2 ракет з території сектора Газа у бік Ізраїлю. Також в Палестині заявили, що запуск ракет був заходами у відповідь на обстріл декількох об'єктів ХАМАС.

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