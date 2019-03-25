Израиль заблокировал сектор Газа после ракетного обстрела

После ракетного обстрела территории Израиля из сектора Газа израильская сторона закрыла два пункта пропуска в этот район. Об этом сообщил координатор деятельности Израиля на палестинских территориях Камиль Абу Рокон, передает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

Сообщается, что Израиль закрыл контрольно-пропускные пункты "Эрез" и "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа. Отметим, "Эрез" является основным пунктом, через "Керем-Шалом" проходят грузы. Всего на границе сектора Газа пять контрольно-пропускных пунктов.

Отметим, в результате ночного ракетного обстрела селения Мишмерет в центральной части Израиля пострадали шесть человек. Также сообщалось, что обстрелом разрушен жилой дом.

После инцидента премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение сократить визит в США и вернется в Израиль сразу после встречи с Дональдом Трампом. Кроме того, по его словам, Израиль готовит решительный ответ группировкам ХАМАС.

Отметим, армия обороны Израиля уже объявила мобилизацию резервистов, а на границу с сектором Газа направили две бронетанковые и пехотные дивизии.