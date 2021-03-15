Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами. Но квоты остаются

Правительство Израиля разрешило возобновить авиасообщение со всеми странами мира с 16 марта. Однако квоты на количество прибывающих в страну остаются в силе.

Сообщается, что сохраняется квота на не более 3 000 прибывающих в Израиль в день. При этом министр транспорта сможет точечно отменять авиасообщение с определенными странами, где наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 или распространение опасных штаммов.

Также сообщается, что вчера Верховный суд Израиля рассматривал иск с требованием открыть аэропорт в Тель-Авиве для всех граждан, кто хочет вернуться в страну и проголосовать на предстоящих парламентских выборах. В связи с этим суд потребовал от правительства предоставить информацию о том, сколько израильтян хотят вернуться в страну.

По данным местных СМИ, в последние дни в страну ежедневно прибывает менее 3 000 израильтян.