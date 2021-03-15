Ізраїль відновлює авіасполучення з усіма країнами. Але квоти залишаються

Уряд Ізраїлю дозволив відновити авіасполучення з усіма країнами світу з 16 березня. Проте квоти на кількість прибуваючих до країни залишаються в силі.

Повідомляється, що зберігається квота на не більше 3 000 осіб, що прибувають до Ізраїлю, на день. При цьому міністр транспорту зможе точково скасовувати авіасполучення з певними країнами, де спостерігається різке зростання захворюваності на COVID-19 або розповсюдження небезпечних штамів.

Також повідомляється, що вчора Верховний суд Ізраїлю розглядав позов з вимогою відкрити в аеропорт у Тель-Авіві для всіх громадян, хто хоче повернутися до країни і проголосувати на майбутніх парламентських виборах. У зв'язку з цим суд вимагає від уряду надати інформацію про те, скільки ізраїльтян хочуть повернутися до країни.

За даними місцевих ЗМІ, в останні дні до країни щодня прибуває менше 3 000 ізраїльтян.