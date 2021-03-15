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Ізраїль відновлює авіасполучення з усіма країнами. Але квоти залишаються

Автор: РБК-Україна

Уряд Ізраїлю дозволив відновити авіасполучення з усіма країнами світу з 16 березня. Проте квоти на кількість прибуваючих до країни залишаються в силі.

Про це пише місцевий портал newsru.co.il.

Повідомляється, що зберігається квота на не більше 3 000 осіб, що прибувають до Ізраїлю, на день. При цьому міністр транспорту зможе точково скасовувати авіасполучення з певними країнами, де спостерігається різке зростання захворюваності на COVID-19 або розповсюдження небезпечних штамів.

Також повідомляється, що вчора Верховний суд Ізраїлю розглядав позов з вимогою відкрити в аеропорт у Тель-Авіві для всіх громадян, хто хоче повернутися до країни і проголосувати на майбутніх парламентських виборах. У зв'язку з цим суд вимагає від уряду надати інформацію про те, скільки ізраїльтян хочуть повернутися до країни.

За даними місцевих ЗМІ, в останні дні до країни щодня прибуває менше 3 000 ізраїльтян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль дозволив польоти до Києва під час карантину. Мова про туристичні поїздки не йде, рейсами до 20 березня українці зможуть повернутися до своєї країни.

Також стало відомо, що Ізраїль і Україна планують запустити "зелені паспорти" для подорожей.

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Новини України ІзраїльавиасообщениеКарантин
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