Израиль возобновил работу посольства в Киеве

Во вторник, 17 мая, в Киеве возобновило работу посольство Израиля в Украине. Посол Михаил Бродский поднял флаг возле здания дипломатического представительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Twitter.
"Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильский флаг у здания посольства Израиля в Киеве", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве возобновили работу почти 40 посольств.
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