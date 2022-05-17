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Израиль возобновил работу посольства в Киеве

Фото: Израиль возобновил работу посольства в Киеве (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 17 мая, в Киеве возобновило работу посольство Израиля в Украине. Посол Михаил Бродский поднял флаг возле здания дипломатического представительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Twitter.

"Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильский флаг у здания посольства Израиля в Киеве", - говорится в сообщении.

Фото: посол Израиля Михаил Бродский поднимает флаг возле здания посольства в Киеве (twitter.com/IsraelinUkraine)

Ранее сообщалось, что в Киеве возобновили работу почти 40 посольств.

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