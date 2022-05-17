Ізраїль відновив роботу посольства в Києві

У вівторок, 17 травня, в Києві відновило роботу посольство Ізраїлю в Україні. Посол Михайло Бродський підняв прапор біля будівлі дипломатичного представництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства в Twitter.
"Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства Ізраїлю в Києві", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Києві відновили роботу майже 40 посольств.
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