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Ізраїль відновив роботу посольства в Києві

Фото: Ізраїль відновив роботу посольства в Києві (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 17 травня, в Києві відновило роботу посольство Ізраїлю в Україні. Посол Михайло Бродський підняв прапор біля будівлі дипломатичного представництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства в Twitter.

"Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства Ізраїлю в Києві", - йдеться в повідомленні.

Фото: посол Ізраїлю Михайло Бродський підіймає прапор біля будівлі посольства в Києві (twitter.com/IsraelinUkraine)

Раніше повідомлялося, що у Києві відновили роботу майже 40 посольств.

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