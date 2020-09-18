Израиль вернул жесткий карантин

В Израиле ввели жесткий карантин. Эти меры являются самыми масштабными в стране с момента первого карантина.
Об этом сообщает Times of Israel.
С сегодняшнего дня в стране вводят такие ограничения:
Тотальный карантин начался в 14:00 пятницы, 18 сентября. Длиться он будет до 11 октября.
Кроме того, изоляция помешает еврейским общинам отметить религиозные праздники, когда семьи обычно собираются вместе. Ограничения на собрание в помещении повлияют на молитвенные службы в синагогах.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что причиной введения карантина является вспышка коронавируса - число новых случаев COVID-19 выросло до 4 тысяч ежедневно.
Напомним, в Израиле решили не закрывать аэропорт на время карантина.
Ранее в Израиле решили возобновить международное авиасообщение.