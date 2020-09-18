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Ізраїль повернув жорсткий карантин

Автор: РБК-Україна

В Ізраїлі ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.

Про це повідомляє Times of Israel.

З сьогоднішнього дня в країні вводять такі обмеження:

  • у приміщенні можуть збиратися групи не більше 10 осіб, на вулиці - не більше 20;
  • закриваються школи і торгові центри;
  • жителі країни не можуть віддалятися від своїх будинків більш ніж на 500 метрів (виняток - поїздки на роботу);
  • недержавні установи і компанії можуть залишатися відкритими, але не можуть приймати клієнтів;
  • продовжують працювати супермаркети і аптеки.

Тотальний карантин розпочався о 14:00 п'ятниці, 18 вересня. Тривати він буде до 11 жовтня.

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Крім того, ізоляція завадить єврейським громадам відзначити релігійні свята, коли сім'ї зазвичай збираються разом. Обмеження на збори в приміщенні вплинуть на молитовні служби в синагогах.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що причиною введення карантину є спалах коронавірусу - кількість нових випадків COVID-19 зросла до 4 тисяч щодня.

Нагадаємо, в Ізраїлі вирішили не закривати аеропорт на час карантину.

Раніше в Ізраїлі вирішили відновити міжнародне авіасполучення.

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