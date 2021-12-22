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Израиль усилит ограничения из-за штамма "Омикрон"

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Израиль, Среда 22 декабря 2021 07:30
Израиль усилит ограничения из-за штамма "Омикрон" Фото: Израиль может ввести ограничения из-за штамма Омикрон (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом постановила ужесточить действующие меры для предотвращения дальнейшего распространения штамм "Омикрон". В частности, вновь будут введены ограничения на количество посетителей в торговых центрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kan.

Решения вступят в силу при условии утверждения законодательной комиссией Кнессета.

"Зеленый пропуск в торговых центрах не будет применяться в торговых точках, которые предоставляют основные услуги (продуктовые магазины, аптеки - ред.), в них продолжат действовать текущие правила "лилового знака" при максимальной заполняемости 1 человек на 7 кв. м. площади", - предложили власти.

Вход в рестораны, расположенные внутри торговых центров, будет разрешен при условии предъявления зеленого пропуска в соответствии с правилами, действующими в ресторанах в настоящее время.

Как ожидается, данные ограничения на работу торговых центров будут введены в действие с 27 декабря.

Кроме того, правительственная комиссия постановила, что в городах с высокими уровнями распространения коронавируса "в системе образования с первого по двенадцатый классы обучение в очной форме будет проводиться только в классах, в которых не менее 70% учащихся получили первую дозу вакцины", а остальные будут переведены на дистанционные формы занятий.

"Решение вступает в силу немедленно для средних и старших классов (с седьмого по двенадцатый), а для начальных классов с первого по шестой - через три недели", указали в канцелярии.

В Израиле 20 декабря умер первый пациент, заразившийся штаммом коронавируса "Омикрон". Речь идет о 60-летнем мужчине, который скончался в больнице в Беэр-Шева.

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