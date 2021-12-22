Ізраїль посилить обмеження через штам "Омікрон"
Ізраїльська урядова комісія з боротьби з коронавірусом постановила посилити діючі заходи для запобігання подальшого поширення штам "Омікрон". Зокрема, знову будуть введені обмеження на кількість відвідувачів в торгових центрах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kan.
Рішення набудуть чинності за умови затвердження законодавчою комісією Кнесету.
"Зелена перепустка в торгових центрах не буде застосовуватися в торгових точках, які надають основні послуги (продуктові магазини, аптеки - ред.), в них продовжать діяти поточні правила "лілового знака" при максимальній заповнюваності 1 людина на 7 кв. м. площі", - запропонувала влада.
Вхід в ресторани, розташовані всередині торгових центрів, буде дозволений за умови пред'явлення зеленого пропуску відповідно до правил, що діють в ресторанах в цей час.
Як очікується, дані обмеження на роботу торгових центрів будуть введені в дію з 27 грудня.
Крім того, урядова комісія постановила, що в містах з високими рівнями поширення коронавірусу "в системі освіти з першого по дванадцятий класи навчання в очній формі буде проводитися тільки в класах, в яких не менше 70% учнів отримали першу дозу вакцини", а решта будуть переведені на дистанційні форми занять.
"Рішення набуває чинності негайно для середніх і старших класів (з сьомого по дванадцятий), а для початкових класів з першого по шостий - через три тижні", вказали в канцелярії.
В Ізраїлі 20 грудня помер перший пацієнт, який заразився штамом коронавірусу "Омікрон". Йдеться про 60-річного чоловіка, який помер у лікарні в Беєр-Шева.