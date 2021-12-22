ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ізраїль посилить обмеження через штам "Омікрон"

Новость на русском →
Ізраїль, Середа 22 грудня 2021 07:30
Ізраїль посилить обмеження через штам "Омікрон" Фото: Ізраїль може ввести обмеження через штам Омікрон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Ізраїльська урядова комісія з боротьби з коронавірусом постановила посилити діючі заходи для запобігання подальшого поширення штам "Омікрон". Зокрема, знову будуть введені обмеження на кількість відвідувачів в торгових центрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kan.

Рішення набудуть чинності за умови затвердження законодавчою комісією Кнесету.

"Зелена перепустка в торгових центрах не буде застосовуватися в торгових точках, які надають основні послуги (продуктові магазини, аптеки - ред.), в них продовжать діяти поточні правила "лілового знака" при максимальній заповнюваності 1 людина на 7 кв. м. площі", - запропонувала влада.

Вхід в ресторани, розташовані всередині торгових центрів, буде дозволений за умови пред'явлення зеленого пропуску відповідно до правил, що діють в ресторанах в цей час.

Як очікується, дані обмеження на роботу торгових центрів будуть введені в дію з 27 грудня.

Крім того, урядова комісія постановила, що в містах з високими рівнями поширення коронавірусу "в системі освіти з першого по дванадцятий класи навчання в очній формі буде проводитися тільки в класах, в яких не менше 70% учнів отримали першу дозу вакцини", а решта будуть переведені на дистанційні форми занять.

"Рішення набуває чинності негайно для середніх і старших класів (з сьомого по дванадцятий), а для початкових класів з першого по шостий - через три тижні", вказали в канцелярії.

В Ізраїлі 20 грудня помер перший пацієнт, який заразився штамом коронавірусу "Омікрон". Йдеться про 60-річного чоловіка, який помер у лікарні в Беєр-Шева.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Ізраїль
NEWS
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
DAILY
Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити