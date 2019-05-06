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Ізраїль і Україна можуть почати спільне виробництво безпілотників

Новини » Політика    06.05.2019 - 18:51
Ізраїль і Україна можуть почати спільне виробництво безпілотників
Фото: Джоел Ліон (facebook.com TheUkrainianWeek)

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон не виключив можливість виготовлення безпілотників

Ізраїль і Україна можуть почати спільне виробництво військових безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон на єврейській конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання про перспективи співпраці України та Ізраїлю в сфері військового виробництва, посол не виключив можливість виготовлення безпілотників.

"Ми перебуваємо в стані війни з іншою країною. Тому нам дуже важко, коли ми однією рукою повинні тримати щит, а іншою будувати нашу країну. Це ноу-хау, яке ми б хотіли розділити з Україною. Але, можливо, існує щось крім безпілотників, що ми могли виробляти спільно з Україною", - повідомив Ліон.

Посол також розповів, що зараз Ізраїль надає Україні допомогу у створенні реабілітаційного госпіталю для військових у Дніпрі.

"У війні важливо не тільки військове обладнання, але і дух людей. Щоб люди знову могли адаптуватися в суспільстві, коли вони повернуться з фронту. Ми працюємо над створенням реабілітаційного госпіталю в Дніпрі для того, щоб реабілітувати військових", - заявив Ліон.

Нагадаємо, заступник міністра фінансів Сергій Верланов повідомив, що Україна очікує, що за наступні три-п'ять років збільшити торгівлю з Ізраїлем на 20 відсотків.

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