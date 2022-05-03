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Израиль требует от России извинений за слова Лаврова о еврейском происхождении Гитлера

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Вторник 03 мая 2022 02:01
Израиль требует от России извинений за слова Лаврова о еврейском происхождении Гитлера Нафтали Беннет (Фото: timesofisrael.com)
Автор: Константин Широкун

Несколько высокопоставленных чиновников Израиля раскритиковали министра иностранных дел России Сергея Лаврова за заявление о еврейском происхождении Адольфа Гитлера, заявив, что это "непростительная" ложь, принижающая ужасы нацистского Холокоста. В знак резкого ухудшения отношений с Москвой МИД Израиля вызвал российского посла и потребовал извинений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Такая ложь предназначена для того, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них. Использование Холокоста еврейского народа в политических целях должно быть немедленно прекращено", — заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Дани Даян, председатель Яд Вашем, израильского мемориала шести миллионам евреев, убитых во время Холокоста, назвал высказывания российского министра оскорблением и тяжелым ударом по жертвам настоящего нацизма.

Напомним, что Лавров назвал евреев "ярыми антисемитами". Глава МИД РФ пытался доказать необходимость "денацификации" Украины, имеющей президента-еврея.

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