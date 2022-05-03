Израиль требует от России извинений за слова Лаврова о еврейском происхождении Гитлера

Несколько высокопоставленных чиновников Израиля раскритиковали министра иностранных дел России Сергея Лаврова за заявление о еврейском происхождении Адольфа Гитлера, заявив, что это "непростительная" ложь, принижающая ужасы нацистского Холокоста. В знак резкого ухудшения отношений с Москвой МИД Израиля вызвал российского посла и потребовал извинений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Такая ложь предназначена для того, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них. Использование Холокоста еврейского народа в политических целях должно быть немедленно прекращено", — заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Дани Даян, председатель Яд Вашем, израильского мемориала шести миллионам евреев, убитых во время Холокоста, назвал высказывания российского министра оскорблением и тяжелым ударом по жертвам настоящего нацизма.