Израиль требует от ООН распустить военную комиссию по сектору Газа: названа причина

Израиль потребовал роспуска комиссии ООН по расследованию войны 2021 года с палестинскими боевиками, осудив высказывания одного из ее членов как антисемитские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу премьер-министр Израиля Яир Лапид процитировал комментарии члена следственной комиссии Совета ООН по правам человека Милуна Котари.
"Борьбу с антисемитизмом нельзя вести одними словами, для этого нужны действия. Настало время действовать, пора распустить комиссию. Она не просто поддерживает антисемитизм — она его подпитывает", — сказал Лапид.
Соединенные Штаты и другие западные страны, включая Германию, Великобританию и Австрию, также осудили высказывания Котари как антисемитские.
Напомним, ранее стало известно, что РФ требует прекратить работу Еврейского агентства на территории страны.
Позже Израиль решил направить в Москву правительственную делегацию из-за попыток прекратить работу Еврейского агентства ("Сохнут").
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