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Ізраїль вимагає від ООН розпустити військову комісію по сектору Газа: названа причина

Фото: Ізраїль вимагає від ООН розпустити комісію по сектору Газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ізраїль зажадав розпуску комісії ООН з розслідування війни 2021 року з палестинськими бойовиками, засудивши висловлювання одного з її членів як антисемітські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У листі генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід процитував коментарі члена слідчої комісії Ради ООН з прав людини Мілуна Котарі.

"Боротьбу з антисемітизмом не можна вести одними словами, для цього потрібні дії. Настав час діяти, пора розпустити комісію. Вона не просто підтримує антисемітизм - вона його підживлює", - сказав Лапід.

Сполучені Штати та інші західні країни, включаючи Німеччину, Великобританію та Австрію, також засудили висловлювання Котарі як антисемітські.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ вимагає припинити роботу Єврейського агентства на території країни.

Пізніше Ізраїль вирішив направити в Москву урядову делегацію через спроби припинити роботу Єврейського агентства ("Сохнут").

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