Израиль существенно ужесточил карантин: что запретили

Фото: карантин (РБК-Украина)

Решение вступит в силу сегодня в 17:00

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации карантин в Израиле усилили. С сегодняшнего дня закрываются рестораны, бары и спортзалы.

Об этом сообщает 9tv.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Израиле начался в начале июля. За несколько недель число новых больных увеличилось вдвое.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что если не принять срочных мер, то число "тяжелых" больных может вырасти в 8 раз и достичь 1,6 тысяч человек, а отсрочка введения ограничений может привести к возврату тотального карантина.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса и обуздать вспышку было решено закрыть для посещения спортивные залы, клубы, пабы, рестораны и кафе. Заведениям общественного питания могут работать на вынос.

Также запретили проведение любых массовых мероприятий с участием более 10 человек в закрытых помещениях и 20 человек на воздухе.

Принято решение перевести на удаленную работу до 50% сотрудников частных компаний и государственных учреждений, работающих в офисах.

Кроме того, правительство решило ввести так называемые "ограничения выходного дня": с 17:00 пятницы до 5:00 утра воскресенья будет запрещена работа бассейнов (кроме гостиничніх), магазинов (за исключением продуктовых, аптек, оптик и мастерских по ремонту электроники), ТЦ, парикмахерских, библиотек, зоопарков, музеев, выставочных залов и туристических объектов.

На данный момент в Израиле 46 тысяч инфицированных коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 384 человека. Болезнь одолели 20,3 тыс. граждан.

Напомним, в первых числах июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал ужесточение карантина из-за стремительно роста количества новых случаев COVID-19.

Как писало РБК-Украина, правительство Израиля продлило запрет на въезд иностранцев на территорию страны до 1 августа.