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Ізраїль істотно посилив карантин: що заборонили

Єрусалим, П'ятниця 17 липня 2020 11:24
Ізраїль істотно посилив карантин: що заборонили
Фото: карантин (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Рішення набуде чинності сьогодні о 17:00

Через погіршення епідеміологічної ситуації карантин в Ізраїлі посилили. Відсьогодні закриваються ресторани, бари і спортзали.

Про це повідомляє 9tv.

Різке зростання захворюваності на коронавірус в Ізраїлі почалося на початку липня. За кілька тижнів число нових хворих збільшилося вдвічі.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що якщо не прийняти термінових заходів, то кількість "важких" хворих може зрости у 8 разів і досягти 1,6 тисяч осіб, а відстрочка введення обмежень може призвести до повернення тотального карантину.

Щоб не допустити подальшого поширення коронавірусу і приборкати спалах було вирішено закрити для відвідування спортивні зали, клуби, паби, ресторани та кафе. Закладам громадського харчування можуть працювати на винос.

Також заборонили проведення будь-яких масових заходів за участю понад 10 осіб у закритих приміщеннях і 20 осіб на повітрі.

Прийнято рішення перевести на віддалену роботу до 50% співробітників приватних компаній і державних установ, які працюють в офісах.

Крім того, уряд вирішив ввести так звані "обмеження вихідного дня": з 17:00 п'ятниці до 5:00 ранку неділі буде заборонена робота басейнів (крім готельних), магазинів (за винятком продуктових, аптек, оптик і майстерень по ремонту електроніки), ТЦ, перукарень, бібліотек, зоопарків, музеїв, виставкових залів та туристичних об'єктів.

На цей час в Ізраїлі 46 тисяч інфікованих коронавірусом. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 384 людини. Хворобу здолали 20,3 тис. громадян.

Нагадаємо, у перших числах липня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху анонсував посилення карантину через стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд Ізраїлю продовжив заборону на в'їзд іноземців на територію країни до 1 серпня.

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