Израиль и Судан согласовали о нормализации отношений

Израиль и Судан согласовали нормализацию отношений между странами. Дальше стороны будут обсуждать детали различных аспектов взаимодействия.

Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Он отметил, что о нормализации отношений между Суданом и Израилем объявил президент США Дональд Трамп.

Ранее в пятницу Трамп обратился к конгрессу с просьбой исключить Судан из списка стран, финансирующих терроризм.

Также власти Судана разместили 335 миллионов долларов на счету для жертв атак Аль-Каиды на посольства США в Кении и Танзании в 1998 году. Эти деньги требовали Штаты в обмен на исключение из списка стран, подозреваемых в терроризме.

15 сентября Биньямин Нетаньяху и министры иностранных дел ОАЭ и Бахрейна подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония проходила в Белом доме при участии Дональда Трампа.

Кроме того, Дональд Трамп заявлял, что еще пять или шесть стран могут подписать соглашения о нормализации отношений с Израилем.