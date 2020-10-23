Ізраїль і Судан домовилися про нормалізацію відносин

Ізраїль і Судан погодили нормалізацію відносин між країнами. Далі сторони будуть обговорювати деталі різних аспектів взаємодії.

Про це повідомив заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дир.

Він зазначив, що про нормалізацію відносин між Суданом і Ізраїлем оголосив президент США Дональд Трамп.

Раніше в п'ятницю Трамп звернувся до конгресу з проханням виключити Судан зі списку країн, що фінансують тероризм.

Також влада Судану розмістили 335 мільйонів доларів на рахунку для жертв атак Аль-Каїди на посольства США в Кенії і Танзанії в 1998 році. Ці гроші вимагали Штати в обмін на виключення зі списку країн, підозрюваних у тероризмі.

15 вересня Біньямін Нетаньяху і міністри закордонних справ ОАЕ та Бахрейну підписали угоди про нормалізацію відносин між країнами. Церемонія проходила в Білому домі за участю Дональда Трампа.

Крім того, Дональд Трамп заявляв, що ще п'ять або шість країн можуть підписати угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем.