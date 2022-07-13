UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль и США объявили о начале партнерства в области технологий

Фото: Израиль и США объявили о начале партнерства в области технологий (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Израиль и Соединенные Штаты в среду объявили о начале стратегического партнерства в области передовых технологий. Первая встреча делегаций по этому вопросу пройдет в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как следует из совместно заявления премьер-министра Израиля Яира Лапида и президента США Джо Байдена, стратегический диалог по технологиям будет идти под руководством советников по национальной безопасности.

Ожидается, что первая встреча делегаций по этому вопросу состоится этой осенью. Стороны планируют обсудить совместные инициативы в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений, борьбы с изменением климата и повышения готовности к пандемии.

"Мы обязуемся укреплять наши взаимные инновационные экосистемы, углублять двустороннее взаимодействие, продвигать и защищать критически важные и новые технологии в соответствии с нашими национальными интересами, демократическими принципами и правами человека и для решения геостратегических задач", - говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

Напомним, ранее стало известно, что Байден впервые на посту президента США отправится в турне по странам Ближнего Востока. Поездка американского президента будет продолжаться с 13 по 16 июля. По данным западных СМИ, один из пунктов повестки - поиск советских вооружений для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИзраиль