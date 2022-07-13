Израиль и США объявили о начале партнерства в области технологий

Как следует из совместно заявления премьер-министра Израиля Яира Лапида и президента США Джо Байдена, стратегический диалог по технологиям будет идти под руководством советников по национальной безопасности.

Ожидается, что первая встреча делегаций по этому вопросу состоится этой осенью. Стороны планируют обсудить совместные инициативы в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений, борьбы с изменением климата и повышения готовности к пандемии.

"Мы обязуемся укреплять наши взаимные инновационные экосистемы, углублять двустороннее взаимодействие, продвигать и защищать критически важные и новые технологии в соответствии с нашими национальными интересами, демократическими принципами и правами человека и для решения геостратегических задач", - говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.