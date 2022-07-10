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Байден едет на Ближний Восток за советскими вооружениями для Украины, - NYT

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 10 июля 2022 15:30
Байден едет на Ближний Восток за советскими вооружениями для Украины, - NYT Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден на следующей неделе отправится в турне по странам Ближнего Востока. Один из пунктов повестки - поиск советских вооружений для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что администрация Байдена не хочет, чтобы на президента Украины Владимира Зеленского оказывалось давление для переговоров с Российской Федерации. Однако официальные лица сходятся во мнении, что Вашингтону будет трудно сохранить нынешние темпы поддержки Украины, поскольку растет усталость от войны по обе стороны Атлантики.

По некоторым оценкам, военные поставки продлятся как минимум до второго квартала 2023 года. И стоит вопрос, как долго будут поставляться вооружения и боеприпасы без ущерба для самих США.

NYT отмечает, что ранее Вашингтон призывал другие страны предоставить Украине запасы оружия советского производства, с которым ее военные более знакомы. Этот пункт будет одним из важных в повестке визита Байдена на Ближний Восток, где он встретится с лидерами арабских стран, которые в свое время получали оружие от СССР.

"Есть большой запас, но явно ощущается, что следующие шесть месяцев будут действительно критическими. В следующие полгода мы обнаружим, что одна или обе стороны слишком устали и будут искать выход", - подчеркнул президент Чикагского совета по глобальным вопросам и бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

Кроме того, по данным NYT, Байден пытается убедить Бразилию, Китай, Индию и другие страны, которые не присоединились к кампании по изоляции России, в том, что США и Украина открыты для урегулирования путем переговоров, но без территориальных уступок.

Напомним, в июне Белый дом заявлял, что Украина все еще нуждается в поставках советских вооружений, поскольку ее собственные запасы исчерпываются.

Сама Россия возмущена тем, что европейские союзники Украины передают ей советские вооружения, и угрожает уничтожать его по пути на передовую.

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