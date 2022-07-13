Ізраїль і США оголосили про початок партнерства в області технологій

Як випливає з спільної заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда і президента США Джо Байдена, стратегічний діалог з технологій буде йти під керівництвом радників з національної безпеки.

Очікується, що перша зустріч делегацій з цього питання відбудеться цієї осені. Сторони планують обговорити спільні ініціативи в галузі штучного інтелекту, квантових обчислень, боротьби зі зміною клімату та підвищення готовності до пандемії.

"Ми зобов'язуємося зміцнювати наші взаємні інноваційні екосистеми, поглиблювати двосторонню взаємодію, просувати і захищати критично важливі і нові технології відповідно до наших національних інтересів, демократичних принципів і прав людини і для вирішення геостратегічних завдань", - йдеться в спільній заяві лідерів двох країн.