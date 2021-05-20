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Обстрел Израиля и уничтожение туннеля в Газе: какая ситуация на Ближнем Востоке

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Иерусалим, Четверг 20 мая 2021 12:09
Обстрел Израиля и уничтожение туннеля в Газе: какая ситуация на Ближнем Востоке Фото: обстановка на Ближнем Востоке продолжает накаляться (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

На Ближнем Востоке продолжает накаляться обстановка. Палестинские группировки обстреливают израильские города, а армия Израиля в ответ атакует тунели в секторе Газа.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

ЦАХАЛ уничтожил туннель в районе Бейт-Хануна, а также две подземные стартовые площадки для запуска ракет в Джабалии, на севере сектора Газы, сообщила пресс-служба армии Израиля.

Речь идет о ракетных установках, которые, помимо прочего, использовались палестинскими группировками для обстрела Тель-Авива и других районов центра Израиля.

ЦАХАЛ также уничтожил центр управления боевиков ХАМАСа.

Сообщается, что продолжаются ракетные обстрелы из Газы приграничных израильских районов. Из Газы были выпущены десятки ракет и минометных снарядов.

Управление тылом призывает жителей приграничных поселков Израиля не покидать бомбоубежища.

Напомним, Египет предложил Израилю и ХАМАС заключить соглашение о перемирии.

Отметим, Нетаньяху после разговора с Байденом заявил, что операция против ХАМАС продолжится.

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