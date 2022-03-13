Израиль сомневается в необходимости принимать переговоры Украины и России, - JP

На сегодня Израиль не уверен в необходимости принимать у себя переговоры Украины и России. Израильская сторона опасается, что переговоры, у которых нет шансов, приведут только к ухудшению ситуации.

В частности, издание со ссылкой на дипломатического источника отмечает, что Россия не отвергла идею переговоров в Иерусалиме. Но пока Израиль не уверен, что должен проводить переговоры у себя.

"Из нашего опыта мы знаем, что переговоры, у которых нет шансов, приводят к ухудшению ситуации на местах. Мы должны посмотреть, сможем ли мы действительно быть полезными. Если будет прорыв, мы сделаем все, что угодно", - отметил он.