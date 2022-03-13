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Израиль сомневается в необходимости принимать переговоры Украины и России, - JP

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Тель-Авив, Воскресенье 13 марта 2022 08:29
Израиль сомневается в необходимости принимать переговоры Украины и России, - JP Фото: премьер-министр Израиля Нафтали Беннет (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

На сегодня Израиль не уверен в необходимости принимать у себя переговоры Украины и России. Израильская сторона опасается, что переговоры, у которых нет шансов, приведут только к ухудшению ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт The Jerusalem Post.

В частности, издание со ссылкой на дипломатического источника отмечает, что Россия не отвергла идею переговоров в Иерусалиме. Но пока Израиль не уверен, что должен проводить переговоры у себя.

"Из нашего опыта мы знаем, что переговоры, у которых нет шансов, приводят к ухудшению ситуации на местах. Мы должны посмотреть, сможем ли мы действительно быть полезными. Если будет прорыв, мы сделаем все, что угодно", - отметил он.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Такое предложение он сделал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

Также сообщалось, что Израиль изучает запрос Украины на поставку касок и бронежилетов.

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