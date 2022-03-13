Ізраїль сумнівається в необхідності приймати переговори України і Росії, - JP
На сьогодні Ізраїль не впевнений у необхідності приймати у себе переговори України і Росії. Ізраїльська сторона побоюється, що переговори, у яких немає шансів, приведуть тільки до погіршення ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт The Jerusalem Post.
Зокрема, видання з посиланням на дипломатичне джерело зазначає, що Росія не відкинула ідею переговорів у Єрусалимі. Але поки що Ізраїль не впевнений, що має проводити переговори у себе.
"З нашого досвіду ми знаємо, що переговори, які не мають шансів, призводять до погіршення ситуації на місцях. Ми повинні подивитися, чи зможемо ми дійсно бути корисними. Якщо буде прорив, ми зробимо все, що завгодно", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі. Таку пропозицію він зробив прем'єр-міністрові Ізраїлю Нафталі Беннету.
Також повідомлялося, що Ізраїль вивчає запит України на постачання касок та бронежилетів.
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