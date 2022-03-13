ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ізраїль сумнівається в необхідності приймати переговори України і Росії, - JP

Новость на русском →
Тель-Авів, Неділя 13 березня 2022 08:29
Ізраїль сумнівається в необхідності приймати переговори України і Росії, - JP Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

На сьогодні Ізраїль не впевнений у необхідності приймати у себе переговори України і Росії. Ізраїльська сторона побоюється, що переговори, у яких немає шансів, приведуть тільки до погіршення ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт The Jerusalem Post.

Зокрема, видання з посиланням на дипломатичне джерело зазначає, що Росія не відкинула ідею переговорів у Єрусалимі. Але поки що Ізраїль не впевнений, що має проводити переговори у себе.

"З нашого досвіду ми знаємо, що переговори, які не мають шансів, призводять до погіршення ситуації на місцях. Ми повинні подивитися, чи зможемо ми дійсно бути корисними. Якщо буде прорив, ми зробимо все, що завгодно", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі. Таку пропозицію він зробив прем'єр-міністрові Ізраїлю Нафталі Беннету.

Також повідомлялося, що Ізраїль вивчає запит України на постачання касок та бронежилетів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді